Sabato 15 giugno, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare di Iglesias, in Piazza Municipio, verrà presentata la 20ª edizione del “Giro delle Miniere”. Si tratta di una manifestazione di rilievo nel panorama ciclistico, organizzata dalla SC Monteponi ACD di Iglesias, nel corso della quale si svolgerà una prova del Campionato Italiano, quella di Gran Fondo, prova unica valevole per l’assegnazione della maglia tricolore, che avrà luogo ad Iglesias al termine della prima giornata, il 16 giugno. Saranno presente alla presentazione, con il testimonial della manifestazione Gianni Bugno, pluricampione del mondo di ciclismo su strada, il presidente del Consiglio comunale di Iglesias Daniele Reginali e l’assessore dello Sport Claudia Sanna.

