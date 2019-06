Sabato 8 giugno, a Cagliari, va in scena “A cena con l’Artista – La musica cubana”.

Si tratta di un live che offre al pubblico l’ultimo repertorio della cantante, elaborato in mesi di vulcanico lavoro e ricerca di nuovi stili che dalla matrice etnica cubana, declinano in rielaborazioni e interpretazioni sonore di ampio respiro. Dal Son alla Salsa, dalla Bachata al Merengue, Annabelle Rodriguez attinge per dare nuove forme e aperture alla tradizione, con sapienti accostamenti e ricercate contaminazioni che amalgamano ritmi cubani, spagnoli, italiani ed afro-americani. Un modo per trasformare la musica in un’espressione artistica sempre in movimento, al passo con il sentire contemporaneo, sfuggendo qualsiasi stereotipo o staticità stilistica. Al centro del suo lavoro la ricerca e la curiosità: un binomio che da sempre accompagna le sue performances e che segna in modo particolarmente marcato il concerto “A cena con l’Artista- La musica cubana”, , ricco di mescolanze, sperimentazione e virtuosismi per un live trascinante ed imperdibile.

Ospiti della serata i danzatori Ayonis Lazaro e Mariano Perria, che con la loro indiscussa levatura professionale, accorderanno movimenti e improvvisazioni con le note e la voce di Annabelle Rodriguez. Una serata quindi tra musica e ballo, in cui emozioni e suggestioni coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza non solo spettacolare, ma anche profondamente culturale sui temi dell’identità e delle infinite possibilità di tracciare percorsi trasversali.

In consolle Riccardo Giotti.