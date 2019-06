Sabato 8 giugno, al Tarantini Club di Sassari, si svolgerà la quarta edizione del Fight Club Championship.

Saranno oltre 90 gli gtleti impegnati sul ring sassarese, di età compresa trai i 5 e i 16 anni. Ci sarà ampio spazio, inoltre, anche per i Baby che, a partire dalle ore 18, si alterneranno sul quadrato in esibizioni, giochi sportivi e sparring day.

Sarà dedicata alle classi Speranze, Cadetti e Juniores la quarta edizione del Fight club championship in programma sabato 8 giugno al Tarantini Fight Club di Via Venezia , a Sassari.

