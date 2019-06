Sì è svolta mercoledì la cerimonia di premiazione degli studenti e delle associazioni sportive protagoniste della “Festa del patrimonio”.

Studenti e sportivi: un binomio vincente. Mercoledì pomeriggio, nella sala polifunzionale, l’Amministrazione comunale di Carbonia ha premiato con una pergamena tutti gli studenti e i membri delle associazioni sportive protagoniste della seconda edizione della Festa del Patrimonio, tenutasi a Carbonia nel weekend del 18 e 19 maggio scorso. Un doveroso ri conoscimento a circa 300 giovani che hanno contribuito, con la loro partecipazione fattiva, alla buona riuscita di un evento finalizzato a valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico e sportivo della città. Le società sportive cittadine si sono distinte in occasione della sfilata inaugurale della Festa del Patrimonio, quando in piazza Roma hanno dato vita a esibizioni di alto livello sotto il profilo della tecnica e dello spettacolo. A ricevere un omaggio da parte dell’Amministrazione comunale sono stati gli atleti delle seguenti società: • Asd Shardana Ju Jitsu; • Asd Aurora Carbonia; • Asd Dimonios Bike Team; • Asd Sulcis Bike; • Asd Spakkaruote; • Asd Pallavolo Sulcis Cortoghiana; • Asd Tennis Club Carbonia; • Asd Wudang Kung Fu; • Asd Asso Sulcis; • Asd Atletica Cortoghiana; • Asd I Corvi.

