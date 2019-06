Si è svolta sabato mattina, nel porticciolo turistico di Calasetta, l’esercitazione velica dimostrativa “Inspiration Sea”, organizzata dal Rotary Club di Carbonia, con la collaborazione della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo S. Satta di via Mazzini (Carbonia) e della Lega Navale Sezione Sulcis di Calasetta.

Il progetto ha coinvolto una sessantina di alunni della scuola Primaria, con l’obiettivo di promuovere in loro la visione del mare, non solo come balneazione nella stagione estiva, ma come approfondimento della conoscenza e delle opportunità che il medesimo può offrire, in specie se legato anche all’uso della Vela, quale complemento che possa suscitare una maggiore consapevolezza ed interesse del territorio e della cultura locale.

In particolare con l’utilizzo della barca a vela e dell’ambientazione diversa dalla spiaggia si è cercato di portare i giovani coinvolti nell’attività, ad apprendere le nozioni a tutela dell’ambiente, nonché ad iniziare a conoscere ed apprezzare l’ambiente marino, come autentica risorsa per la vita. Un percorso con la vela dovrebbe o potrebbe incidere, nell’apprezzamento del lavoro comune, maturando nei giovani i benefici dello stare insieme per raggiungere un medesimo fine, abituandoli a condividere gioie e avversità fino ad indirizzarli alla collaborazione. L’esperienza di operare all’interno della barca per raggiungere il medesimo obiettivo dovrebbe consolidare il rispetto verso gli altri e, in occasione della partecipazione a piccole manifestazione veliche come quella attuata ieri mattina a Calasetta, consolidare la passione per l’impresa, maturare il gusto dell’impegno, del dare il massimo di se stessi per sperimentare la gioia dell’avventura, che educa alla vita, così come fin dall’antichità è stata metaforicamente descritta la relazione esistente con il mare.

Al termine dell’esercitazione (iniziata poco dopo le 9.00), intorno alle 12.30, sul piazzale del porticciolo si è svolta una breve cerimonia di premiazione dei bambini partecipanti, con la consegna di medaglie ricordo da parte della presidente del Rotary Club Carbonia nonché dirigente dell’Istituto Comprensivo S. Satta di Carbonia Antonietta Cuccheddu e della vice preside della Scuola Primaria di via Mazzini, prima del ritorno a scuola e a casa.

