Da non perdere perciò, le prossime giornate formative che si svolgeranno nel mese di luglio in altrettanti Comuni della provincia di Cagliari, pronti a collaborare attivamente con la Camera di Commercio, per promuovere lo sviluppo e la crescita delle imprese del territorio, grazie alle potenzialità offerte dalla cultura digitale.

Gli eventi hanno quindi, rappresentato un’occasione importante per ogni imprenditore del territorio, che vuole far crescere la propria impresa dal punto di vista tecnologico, usufruendo del valido apporto della Camera di Commercio di Cagliari, che con propri servizi e attività si pone da sempre, al fianco delle aziende.

A spiegare ai partecipanti le potenzialità e i vantaggi di tali servizi, è stato il relatore di InfoCamere Giampiero Simoncelli, che in particolare, si è soffermato sugli strumenti di identità digitale e sicurezza in rete – SPID, CNS, Firma Digitale e sul nuovissimo token wireless Digital DNA.

Sono giunti al termine, gli eventi formativi organizzati dalla Camera di Commercio di Cagliari nel mese di giugno, in occasione del progetto “Identità digitale e servizi digitali per l’impresa 4.0”.

