Stamane i carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace, hanno arrestato in flagranza un 26enne disoccupato di Elmas, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, a Elmas, i carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace, a seguito di un mirato servizio antidroga, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 26enne residente ad Elmas, disoccupato. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto nel sottotetto della casa del giovane: 155 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un paio di forbici con tracce di marijuana, 1.000 euro in banconote di vario taglio.

Live Translation

Contatore Visite 1946 Oggi:

Oggi: 3408 Ieri:

Ieri: 27315 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 20 Utenti attualmente in linea: