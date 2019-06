Venerdì 21 giugno, in occasione della 25ª Festa della Musica, l’associazione culturale CAROVANA SMI, in collaborazione con ARST spa, organizza la manifestazione INTERNATIONMUSIC.

Dalle 8.00 alle 23.00, INTERNATIONMUSIC celebra il solstizio d’estate con un viaggio musicale e performativo cui partecipano musicisti e artisti di provenienze e culture diverse.

La musica come veicolo per viaggiare nel mondo e nella città, con un itinerario che parte dalla Stazione ARST Metrocagliari di San Gottardo a Monserrato e raggiunge quella di Piazza Repubblica , in un percorso urbano che si muove da una stazione all’altra. I musicisti si esibiscono sui tram e negli spazi di transito e attesa delle stazioni della metro per terminare il cammino e chiudere la manifestazione nella convivialità della festa nei locali della Stazione di Transito, sede dell’associazione Carovana SMI, in via Dante 60 a Cagliari. Si tratta di un percorso multiculturale che coinvolge giovani musicisti tra cui rifugiati, richiedenti asilo e rappresentanti di comunità di immigrati in Sardegna. Il programma prevede, oltre ad interventi musicali “scelti”, anche partecipazioni estemporanee, jam session improvvisate e momenti di open mic per l’interazione tra culture, provenienze ed età diverse.

Il coordinamento musicale è affidato a Raul Jr. Boongaling, Omar Baldeh, Romeo Francois Mbogol.

