Verrà presentata mercoledì 19 giugno, nei locali della MEM Mediateca del Mediterraneo, a Cagliari, la 34ª edizione del festival internazionale “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”.

Oltre agli operatori della comunicazione delle testate giornalistiche sarde, i corrispondenti ed i media nazionali, sono stati invitati alla conferenza stampa i rappresentanti delle istituzioni pubbliche: i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; l’assessore regionale della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport; l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio; il presidente della Fondazione di Sardegna; il presidente di Sardinia Jazz Network; i rappresentanti dell’ATS L’Isola del Jazz; il presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis; il sindaco del comune di Sant’Anna Arresi; il sindaco del comune di San Giovanni Suergiu ed il sindaco del comune di Masainas, i rappresentanti dell’associazione Palmas Vecchio ed alcuni responsabili delle produzioni originali che si svilupperanno all’interno del Festival, alcuni presenti alla conferenza stampa, altri in collegamento da New York e Chicago.

Saranno presentati i 22 concerti del festival, le 6 produzioni originali, le 7 esclusive europee, le 2 esclusive italiane ed il seminario didattico rivolto ai bambini della scuola primaria di Masainas, dal titolo “Le nuove strade del Porgy and Bess”, che culminerà in un concerto finale.

Il presidente ed il direttivo dell’Associazione Culturale Punta Giara illustreranno il programma definitivo della manifestazione e delle attività collegate. In questa edizione il festival concentrerà le sue attenzioni ed i suoi approfondimenti sui temi dell’integrazione tra esseri umani, sviluppando l’area tematica dell’opera di Gershwin “Porgy and Bess” attualizzata con stili e generi musicali contemporanei.

Verrà presentata mercoledì 19 giugno, alle ore 10.30, nei locali della MEM Mediateca del Mediterraneo – Sala al 1° piano in via Goffredo Mameli 164, a Cagliari, la 34ª edizione del festival internazionale “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”, in programma dal 30 agosto all’8 settembre 2019 (che si svolgerà nella sede naturale di Sant’Anna Arresi e con appuntamenti tematici a Masainas e San Giovanni Suergiu).

