Youth4Regions, programma della Commissione europea per studenti di giornalismo e giovani giornalisti, accompagna i partecipanti a scoprire cosa sta facendo l’UE nella loro regione.

Fra i requisiti è richiesta disponibilità a viaggiare dal 6 all’11 ottobre 2019. In quel periodo saranno, infatti, 33 i giovani selezionati per un viaggio premio a Bruxelles, dove parteciperanno alla Settimana Europea delle Regioni 2019, principale evento europeo sulla politica di coesione.

Live Translation

Contatore Visite 1093 Oggi:

Oggi: 4026 Ieri:

Ieri: 25355 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 26 Utenti attualmente in linea: