Ancora incendi in Sardegna, 4 su 11 hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale.

Ancora incendi in Sardegna, su 11, 4 hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale.

A Portoscuso, in località Concali de su graboni, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sant’Antioco, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, da una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia e dal personale delle organizzazioni di volontariato S.E.R. Carbonia e A.D.A.V.D. Gonnesa. L’incendio ha interessato macchia mediterranea e incolti. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 17.10.

A Nuoro, in località S’Ena ‘e sa Pira, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Nuoro, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, dal personale FoReSTAS dei cantieri di Orune-Cuccumacche e Nuoro-Ugolio e da una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. L’ incendio ha interessato una superficie a pascolo alberato con sughera di 0.7 ettari. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 12.15, incendio in bonifica con i mezzi a terra fino alle ore 14.25. Il Corpo forestale ha comunicato notizia di reato all’autorità giudiziaria per causa presunta colposa.

A Seui, in località Miniere Corongiu, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Seui, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA e dal personale FoReSTAS dei cantieri di Seui-Sa Senega e Seui-Monte Lusei.

L’incendio, originato su una cunetta stradale non pulita, ha interessato circa 300 mq di lettiera in pineta privata, senza peraltro danneggiare le strutture arboree. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 13.30, incendio in bonifica con i mezzi a terra fino alle ore 15.10.

A Capoterra, in località S.S. Sulcitana km 14+800, infine, è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Capoterra, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e dal personale delle organizzazioni di volontariato Misericordia Capoterra e ACSM Uta. L’incendio ha interessato una superficie incolta. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 16.30.

