Dopo la denuncia sull’inerzia della nuova Giunta regionale, i Progressisti rivolgono al presidente Solinas un’interrogazione sul blocco operativo dell’Agenzia regionale Sardegna Ricerche.

«I danni si stanno manifestando giorno dopo giorno: Sardegna Ricerche è senza Direttore Generale dai primi di luglio e non è stato nominato un suo sostituto. Una leggerezza che ha determinato l’immediata paralisi dell’Agenzia regionale che cura decine di bandi per le imprese sarde.»

Con queste parole il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus denuncia le difficoltà causate all’Agenzia dal fatto che allo scadere dei 90 giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale non sia ancora stato individuato il nuovo direttore generale.

«La Giunta, che vanta di voler investire e spendere le nuove risorse strutturali messe a disposizione dall’Europa, rischia di far perdere alla Sardegna e alle sue imprese 80 milioni di euro e di non consentire la regolare gestione delle sedi di Sardegna Ricerche di Cagliari e Pula. Sarebbe davvero un danno enorme – aggiunge Francesco Agus – se il primo risultato di questa Giunta fosse l’annullamento dell’appuntamento annuale di Sinnova, il Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna giunto alla settima edizione, un’occasione unica per il mondo delle imprese locali e non per presentarsi, raccontarsi, confrontarsi tra loro, cercare e trovare ulteriori opportunità nel mondo della sperimentazione e delle nuove tecnologie.»

«Il Presidente riunisca la Giunta con urgenza – conclude Francesco Agus – metta da parte il bilancino con cui sta cercando di chiudere i conti in maggioranza e nomini subito il direttore generale dell’Agenzia per scongiurare il perdurare del blocco operativo.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments