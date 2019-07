Dopo la travolgente quarta serata con la Blues Brothers Band, il 29° Narcao Blues saluta il suo pubblico con Noemi ed il suo Blues & Love Summer Tour 2019.

Chiude i battenti questa sera la XXIX edizione di Narcao Blues, il festival che da trent’anni porta il blues nel Sud Sardegna grazie all’associazione culturale Progetto Evoluzione, che lo organizza e promuove fin dagli albori. Archiviata la densa quattro giorni caratterizzata dal consueto mix di ospiti internazionali, nazionali e locali (gli statunitensi Scott Henderson, The Original Blues Brothers Band, The Allman Betts Band, il canadese Anthony Gomes, lo spagnolo Gecko Turner, il maliano Vieux Farka Touré, gli italiani Dany Franchi e Nannigroove Experience) la manifestazione chiude in bellezza, domani sera (domenica 21), con l’ultimo concerto della sua estate.

Protagonista assoluta Noemi, a Narcao per una tappa del suo Blues & Love Summer Tour 2019: un progetto live in cui la cantante romana si misura con la black music, spaziando dal blues al funky, al reggae attraverso brani di artisti come Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder, oltre a riproporre i suoi brani più celebri in chiave blues. Ad accompagnarla sul palco di piazza Europa, a partire dalle 22.00, Michele Papadia alle tastiere, Maurizio Filardo alla chitarra, Gabriele Greco al basso, Marcello Surace alla batteria, e una sezione fiati composta da Matteo Acclavio al sassofono, Andrea Palombini alla tromba e Giorgio Capovivo al trombone.

Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, ha partecipato nel 2009 alla seconda edizione di X Factor, mettendosi in luce per la sua voce grintosa e graffiante. Con il singolo “Briciole” scala l’airplay radiofonico e le classifiche, ottenendo il disco d’oro e firmando un contratto per l’etichetta discografica Sony Music. Al suo attivo vanta cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards e un Premio TV – Premio regia televisiva oltre a varie nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards, all’OGAE e una al Nastro d’argento. Il 21 giugno 2017, nel giorno della Festa della Musica, Noemi è entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in dodici ore.

Il biglietto per il concerto di Noemi costa 15 euro (più diritti di prevendita) e si può acquistare online e nei punti vendita del circuito Boxoffice Sardegna o direttamente dal sito del festival (http://www.narcaoblues.it/) . Per informazioni, l’associazione culturale Progetto Evoluzione risponde all’indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it ed al numero 0781875071.

