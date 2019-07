Questi gli argomenti all’esame dell’Aula: il DL 12/A Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2017. Seguirà l’esame del rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2018, la mozione n. 13 (Ganau e più) sullo stato di attuazione della corretta riclassificazione del porto di Arbatax ai fini del suo inserimento all’interno dell’Autorità di sistema del Mare di Sardegna, la mozione n. 19 (Tunis e più) sugli interventi finalizzati alla predisposizione di una legge di riforma del sistema agricolo regionale e al finanziamento della legge regionale n. 15 del 2010, le interpellanze n. 9/A (Li Gioi e più) e 20/A (Giagoni e più) sulla discarica consortile Spiritu Santu, ad Olbia.

Il Consiglio regionale si riunirà martedì 9 luglio, alle 16.00. Poco prima, alle 15,30, il presidente Michele Pais, ha convocato una conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori e per decidere un’eventuale integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea con i provvedimenti approvati nell’ultima settimana dalle commissioni.

