Martedì 9 luglio a Cagliari e venerdì 12 a Sassari, si terranno due seminari di presentazione del bando “Microincentivi per l’innovazione” gestito da Sardegna Ricerche e finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020, con una dotazione di un milione di euro.

L’iniziativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese regionali e finanzia l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione, destinati allo sviluppo di prodotti o processi produttivi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli esistenti, e alla tutela della proprietà intellettuale.

Il bando eroga un contributo a fondo perduto pari all’80% dei costi ammissibili, fino a un importo massimo di 15.000 euro. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2019.

Dopo la presentazione del bando, il personale di Sardegna Ricerche sarà a disposizione per rispondere alle domande dei potenziali beneficiari.

L’appuntamento per l’incontro di Cagliari è alle 16.00 alla Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33); a Sassari l’incontro è previsto alle 11.00 alla Camera di Commercio (via Roma, 74).

