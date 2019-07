Riapre sabato 6 luglio, a Portoscuso, il mercato di Campagna Amica.

Dopo la soddisfacente esperienza dell’anno scorso sabato 6 luglio riapre il mercato di “Campagna Amica” a Portoscuso nello splendido scenario del lungomare di via Cristoforo Colombo.

L’estate ormai è arrivata e con l’arrivo del caldo i prodotti di stagione, freschi, genuini, dietetici e dissetanti, ci aiutano a reintegrare i sali minerali persi con il sudore e a fare carico di vitamine. La frutta aiuta a “catturare” i raggi del sole ed è anche in grado di difendere l’organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. La dieta adeguata per una abbronzatura sana e naturale si fonda sul consumo di cibi ricchi in Vitamina A che favoriscono la produzione nell’epidermide del pigmento melanina che protegge dalle scottature e dona il classico colore scuro alla pelle. Sul podio del “cibo che abbronza” ci sono carote, pesche, melone, albicocche e angurie, senza dimenticare la grande varietà dipomodori, insalate per tutti i gusti, peperoni e ciliegie.

«Per la federazione della Coldiretti di Cagliari – dice il presidente, Giorgio Demurtas – si tratta del dodicesimo mercato nel sud Sardegna: oltre a Quartu (venerdì e sabato), sono presenti ad Assemini e Carbonia (il martedì), Pirri ed Iglesias (mercoledì), Cagliari (giovedì), Selargius (venerdì e domenica), Sant’Antioco (venerdì) e Monserrato (sabato).»

Il Mercato Campagna Amica rappresenta un’importante occasione di promuovere i prodotti in una zona ad alta vocazione turistica all’insegna della stagionalità al fine di raggiungere un sempre maggior numero di consumatori alla ricerca di un cibo fresco, locale ed identitario.

L’educazione alimentare parte dal momento di scegliere i prodotti da portare a tavola per capire quale sia l’offerta della stagione e sfruttare le proprietà organolettiche di frutta e verdura che in questo periodo raggiunge la massima ricchezza nutrizionale.

«Un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale – dichiara il vice direttore Coldiretti Cagliari, Sergio Lai – che ha voluto ripetere la proficua esperienza dell’anno scorso per continuare a promuovere e diffondere la cultura del cibo e l’importanza di sostenere l’economia locale con un atto semplice come quello della spesa. Con l’inaugurazione presenteremo i colori e i sapori della frutta di stagione.»

Appuntamento sabato 6 luglio per l’inaugurazione e ogni sabato mattina a partire dalle 8 fino alle 13.

