Sono 15 le borse di ricerca erogate dalla Fondazione Canon in Europa per la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione reciproca tra Europa e Giappone. Si tratta di borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. La copertura delle spese di ricerca varia da 22.550-27.500 euro.



La scadenza per presentare le candidature è il 15 settembre 2019.

Per accedere ai benefici i requisiti richiesti sono i seguenti:

cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e Paesi balcanici e baltici);

essere in possesso di Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese.

I borsisti selezionati avranno la possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese, senza alcuna limitazione dell’area di ricerca. I documenti richiesti sono CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici.

