Venerdì mattina il Comitato per l’insularità terrà una conferenza stampa presso la sala conferenze dell’hotel Regina Margherita, a Cagliari.

L’incontro, appositamente organizzato a Cagliari, vedrà la partecipazione dei parlamentari sardi ed intende dare un segnale forte e chiaro al Parlamento affinché la legge per la modifica dell’Articolo 119 della Costituzione, ferma in Commissione Affari Costituzionali del Senato, venga discussa e adottata quanto prima.

La Sardegna rivendica il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione, un diritto fin qui negato, causa ed effetto dello svantaggio che sconta in termini di pari opportunità rispetto alle altre regioni d’Italia.

