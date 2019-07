Veneto Lavoro lancia il concorso pubblico per esami per la copertura di 36 posti a tempo indeterminato e 54 posti a tempo determinato nella categoria C, profilo professionale operatore del mercato del lavoro.

