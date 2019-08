57 amministrativi a tempo pieno. Il concorso dell’università di Bologna per diplomati.

gestione contabile di tutte le fasi del ciclo attivo e passivo;

procedure di acquisto sotto soglia comunitaria;

gestione amministrativo – contabile dei rapporti di collaborazione con personale esterno quali assegni di ricerca, borse di studio, contratti di lavoro autonomo;

predisposizione di atti e documenti relativi a procedimenti e processi amministrativi di Ateneo (ad esempio verbali, provvedimenti, comunicazioni, note descrittive);

raccolta ed elaborazione dati e informazioni anche mediante l’utilizzo di applicativi e data base informatici, e predisposizione di report connessi;

rapporti con utenza interna/esterna nell’ambito dei servizi erogati dall’Ateneo.

L’Università di Bologna organizza un concorso pubblico , per esami, per la copertura di 57 posti, area amministrativa, categoria C, posizione economica 1 a tempo pieno.Le figure ricercate sono di tipo amministrativo, con competenze di base in ambito di contrattualistica e contabilità, che si occuperanno principalmente delle seguenti attività:

Tra le competenze tecniche, sono richieste:

conoscenze in materia di Legislazione universitaria, Statuto di Ateneo, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell’Ateneo multicampus;

è inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

Tra le competenze trasversali, sono richieste in particolare:

attitudine al lavoro di gruppo e orientamento all’utenza,

adeguata capacità di comunicazione, sia in forma scritta che in forma orale,

attitudine ad individuare e a risolvere, in maniera costruttiva, i problemi attinenti al ruolo e forte motivazione a ricoprire lo stesso.

Sono infine richieste capacità di utilizzo degli applicativi informatici di uso più comune, nonché della posta elettronica e di Internet.

Le sedi di servizio per le quali è indetta la selezione sono Bologna, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Oltre ai normali requisiti di legge segnaliamo:

il possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità).

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, nonché i relativi allegati, devono essere presentati esclusivamente online, utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei).

Il bando, il modello di cv, gli allegati sono scaricabili dall’area dedicata del sito ufficiale.

Il termine per l’invio della domanda e dei relativi allegati è fissato al giorno 5 settembre.