Alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia, domenica ad Assemini, il Carbonia si rinforza ancora con i giovani Suku Kassama Sariang e Gioele Zedda.

Alla vigilia dell’avvio della nuova stagione, con le partite di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza, il Carbonia ufficializza gli ultimi due nuovi arrivi. Come ampiamente previsto, è stato definito il passaggio in maglia biancoblu di due giovani fuoriquota, “provati” nell’amichevole di Villamassargia. Si tratta dell’esterno offensivo Suku Kassama Sariang, 20 anni (è nato a Serrekunda il 28 marzo 1999), in Italia da due anni che lo hanno visto protagonista nel Budoni, nel campionato di serie D. 13 presenze e due goal nella stagione 2017-2018, 19 presenze e 1 goal nella stagione 2018/2019; e dell’esterno difensivo Gioele Zedda, 18 anni (è nato a San Gavino Monreale il 28 marzo 2001), cresciuto nelle giovanili e reduce da un’esperienza in Eccellenza, con la maglia del Samassi. Tra i due ci sono esattamente due anni di differenza, essendo nati lo stesso giorno.

Sabato e domenica scatta la Coppa Italia. Il nuovo Carbonia farà il suo esordio sul campo della San Marco Assemini ’80, domenica 1 settembre, alle ore 17.00. Sugli altri campi, si giocheranno due anticipi: Atletico Uri-Ossese (sabato a Ossi, alle 17.30); Li Punti-Bosa (sabato, alle 17.00). Le altre partite domenica, alle 17.00: Porto Rotondo-Nuorese, Taloro Gavoi-Fhilarza (a Fonni), La Palma Monte Urpinu-Kosmoto Monastir, Guspini-Arbus, Ferrini-Castiadas.

I quarti di finale verranno disputati il 9 e 23 ottobre, le semifinali il 13 e 27 novembre mentre la finalissima si giocherà sabato 8 febbraio 2020. La società vincitrice parteciperà alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti con la partecipazione delle 19 squadre del campionato di Eccellenza di ogni singola Regione.

