Desirè Manca (M5S): «Le delibere dedicate agli operatori antincendio non sono mai state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione».

«Ho letto attentamente l’elenco dei risultati ottenuti dalla Giunta regionale nei primi 100 giorni di governo e ho notato un dato che balza agli occhi: nessuno degli assessori, probabilmente per modestia, si è intestato un piccolo record. Mi riferisco a due delibere di Giunta dedicate agli operatori antincendio, la 28/1 e la 28/2 del 26 luglio u.s., che ad oggi, ad oltre un mese dalla loro approvazione, non sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, e per questo, sono prive di efficacia. Ma siccome non c’è limite al peggio, gli assessori del Personale e dell’Ambiente giustificano il ritardo con il fatto che il personale della Regione sarebbe in ferie. Ovviamente le ferie avrebbero comportato la mancata pubblicazione soltanto di queste due delibere, mentre le successive sono state correttamente pubblicate.»

La capogruppo del M5S in Consiglio regionale Desirè Manca denuncia così di aver scoperto che, buona parte del malcontento degli operatori antincendio sardi, pronti a scendere in piazza, è dovuto anche a una grave dimenticanza della Giunta. In sostanza, due delibere a loro dedicate sarebbero state lasciate sulle scrivanie.

«Alla luce di tutto questo – aggiunge Desirè Manca – gli operatori antincendio, che vogliamo ricordare hanno affrontato oltre 2.000 roghi solo nei giorni scorsi, ai quali sono dedicate queste due delibere, si sentono giustamente presi in giro e hanno proclamato uno sciopero per il 10 settembre.»

«Noi invece – conclude la capogruppo del M5S – ci domandiamo dove è finita la serietà e la credibilità di una Giunta che non dà seguito alle proprie delibere utilizzando squallidi artifizi per “superare la nottata”, e sempre sulla pelle dei cittadini. Da parte nostra ci riserviamo di mettere in campo tutte le azioni che leggi e i regolamenti ci consentono affinché le criticità dei lavoratori che si occupano della sicurezza della nostra Sardegna vengano superate nel più breve tempo possibile.»

