Domani alle 20.30 la Dinamo Banco di Sardegna formato 2019-2020 si presenterà ai tifosi in piazza Santa Caterina, alla presenza della madrina Gepi Cucciari.

Appuntamento alle 20.30 in piazza Santa Caterina domani per la presentazione della formazione della Dinamo Banco di Sardegna edizione 2019-2020 ai tifosi. Sul palco a presentare uno per uno i nuovi giocatori la madrina della serata, la presentatrice e conduttrice radiofonica Geppi Cucciari, tifosa speciale ed amica del club sassarese, che per il quarto anno consecutivo farà gli onori di casa nella prima uscita pubblica della squadra davanti alla città.

