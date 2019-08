Dopo quasi 41 anni finisce l’esperienza dell’Istituto di Vigilanza Cannas, ceduto al Gruppo Mondialpol. Oggi Bruno Cannas ha salutato i “suoi” dipendenti.

Diventerà esecutivo nei prossimi giorni l’accordo firmato dal Gruppo Mondialpol, attraverso la Vedetta2-Mondialpol S.p.A., per l’acquisto del ramo di azienda attivo nella Vigilanza privata armata e non armata e Servizi fiduciari di Vigilanza Cannas S.r.l., operante nel territorio di Carbonia Iglesias, di Cagliari e Sud Sardegna, con un fatturato pari a 4 milioni di euro e con l’impiego di oltre 100 Guardie Particolari Giurate e 10 addetti ai Servizi fiduciari.

Oggi Bruno Cannas ha salutato i “suoi” dipendenti nel corso di un pranzo organizzato al Lù Hotel, a Carbonia. E’ stato un incontro carico di emozioni, sia per chi si congeda da una “sua creatura”, Bruno Cannas, dopo oltre quattro decenni, sia per i dipendenti che proseguiranno il loro percorso professionale con un’altra proprietà. All’incontro erano presenti anche alcuni ex dipendenti che hanno raggiunto la pensione dopo aver prestato servizio nell’Istituto di Vigilanza Cannas per l’intera vita lavorativa, ed altri che sono ormai prossimi al collocamento in pensione. E a segnare la continuità lavorativa, alle 14.00, durante il pranzo, c’è stato l’avvicendamento tra chi doveva iniziare il turno giornaliero di servizio in vigilanza e chi lo aveva appena concluso.

Vedetta2Mondialpol S.p.A. è già presente sul territorio sardo con tre sedi operative: a Cagliari, Sassari ed Arzachena, e con l’acquisizione del ramo di azienda dall’Istituto Cannas continua la politica di espansione sul territorio e consolida la propria posizione di leadership nel settore della Vigilanza Privata, Trasporto, Custodia e Contazione Valori.

«Con l’acquisizione del ramo Vigilanza e Servizi Fiduciari dalla Vigilanza Cannas S.r.l. – hanno detto Marco e Fabio Mura, proprietari del Gruppo Mondialpol, al momento della firma dell’accordo preliminare vincolante per l’acquisto del ramo di azienda attivo della Vigilanza Cannas – vogliamo consolidare il legame con la terra e la popolazione sarda che ha origini profonde e lontane. Investire su questo territorio per noi significa anche dare un ulteriore impulso allo sviluppo occupazionale e migliorare sempre più gli standard operativi al fine di garantire, ai nostri Clienti, livelli di sicurezza sempre maggiori. Essere propositivi, investire costantemente nell’innovazione e rafforzare gli standard di servizio sono i nostri obiettivi ed impegni quali professionisti della Sicurezza Privata. Riteniamo inoltre che le origini dell’Istituto fondato da Bruno Cannas vadano preservate e la figlia Claudia continuerà a operare in qualità di responsabile di area del Sud Sardegna per conto del Gruppo Mondialpol ed il fratello Roberto curerà i rapporti commerciali.»

Il Gruppo Mondialpol è fra i leader nazionali del settore della Sicurezza Privata e ha sedi operative a Milano, Como, Lecco, Novara, Brescia, Bergamo, Padova, Belluno, Udine, Pordenone, Jesi, Gattico, Torino, Treviso, Ancona, Macerata, Firenze, Livorno, Perugia, oltre a Cagliari, Sassari ed Arzachena ed ha chiuso il 2018 con un bilancio consolidato pari a 200 milioni, aggregato pari a 270 milioni, con circa 2.700 dipendenti diretti e 1.300 indiretti. Nel 2019, a fronte di altre operazioni in corso, il fatturato aggregato raggiungerà i 370 milioni e i dipendenti diretti saliranno a circa 5.000, oltre gli indiretti.

