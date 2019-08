Una sede nuova per la Comunità di Sant’Egidio a Muravera, in Sardegna, in provincia di Cagliari. Nei giorni scorsi è stata promossa una cena per una raccolta di fondi destinata allo scopo, in piazza Europa, con grande partecipazione: piatti tipici locali, canti popolari e balli per stare insieme e condividere lo spirito di amicizia di Sant’Egidio.

In allegato le foto della serata.

