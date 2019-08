Genti Noa: «La nuova gestione del servizio di raccolta differenziata garantisce una frequenza inferiore della raccolta rispetto al passato».

Il gruppo consiliare di minoranza Genti Noa ha diffuso una nota con la quale segnala «il malcontento dei cittadini di Sant’Antioco circa la gestione della raccolta differenziata, con particolare riferimento al sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti».

«La nuova gestione, infatti, garantisce una frequenza inferiore della raccolta rispetto al passato con conseguenze negative prevalentemente sul decoro urbano e sull’economia locale – aggiunge Genti Noa -. Nei giorni più importanti della stagione turistica il paese, infatti, si è trovato letteralmente invaso, di volta in volta, dalla plastica, dal secco, dalla carta, ecc. Questa situazione ha impattato non solo sull’immagine della città e complessivamente sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche sulle attività economiche che hanno dovuto reperire nuovi spazi per stoccare i rifiuti o, in alcuni casi, che si sono dovute procurare un mezzo di trasporto autorizzato per l’ecocentro.»

«Ciò che appare essere grave è l’inversione di tendenza rispetto al passato. Le amministrazioni che si susseguono nel tempo dovrebbero migliorare i servizi partendo dall’esistente, cercando di abbattere gli oneri a carico dei cittadini – sottolinea Genti Noa -. Con l’amministrazione Locci, invece, abbiamo assistito alla raccolta dei rifiuti una volta alla settimana anche in pieno agosto, quando la popolazione aumenta tantissimo per la presenza dei turisti. Ciò è accaduto nonostante i gruppi di opposizione abbiano reiteratamente contestato a tempo debito nel dibattito consigliare, anche con delle proposte concrete, il bando della differenziata giudicandolo più costoso e meno efficiente.»

«Non vogliamo tuttavia affermare semplicemente che “lo avevamo detto”. Oggi vorremmo che l’assessore competente e la giunta si prodigassero immediatamente per rimediare a questo grave disservizio. Non escludiamo di portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale. Intanto – conclude Genti Noa -, è necessario istituire immediatamente un tavolo tecnico nel quale, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con l’appaltatore, si rimodulino le condizioni di esecuzione del servizio informandosi ai principi del buon andamento e della efficienza.»

