Gli elicotteri del Corpo forestale sono già impegnati nello spegnimento di incendi in Sardegna. Un elicottero proveniente dalla base di Limbara sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Castelsardo, in località Manunta. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Castelsardo.

