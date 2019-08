Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 vigilanti e custodi con il diploma.

Abruzzo, 30 unità

Basilicata, 18 unità

Calabria, 64 unità

Campania, 200 unità

Emilia Romagna, 51 unità

Friuli Venezia Giulia, 7 unità

Lazio, 198 unità

Liguria, 48 unità

Lombardia, 77 unità

Marche, 15 unità

Molise, 14 unità

Piemonte, 57 unità

Puglia, 36 unità

Sardegna, 14 unità

Sicilia, 2 unità

Toscana, 155 unità

Umbria, 20 unità

Veneto, 46 unità.

Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale con profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero da inquadrare a tempo indeterminato, per la copertura di posti presso gli uffici del Ministero ubicati nelle seguenti Regioni:

​Prima di procedere all’iscrizione i candidati sono inviati a consultare la guida.

Per l’ammissione al concorso, come titolo di studio, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata ed inviata, esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema “Step-One 2019”, così come specificato nel bando.

La scadenza per l’invio delle candidature è il prossimo 23 settembre 2019.