Il nuovo Carbonia di Andrea Marongiu si presenta sabato pomeriggio (inizio ore 17.30) a Villamassargia, in un’amichevole con la squadra di Titti Podda. Si tratta del primo vero test dopo le prime tre settimane di preparazione, iniziata lunedì 5 agosto. La squadra si presenta profondamente rinnovata dopo la fusione con il Samassi che ha determinato il salto in Eccellenza e le novità potrebbero non essere ancora finite. Da qualche giorno, infatti, si allena con la squadra il giovane attaccante gambiano Suku Kassama Sariang, 20 anni (è nato a Serrekunda il 28 marzo 1999), in Italia da due anni che lo hanno visto protagonista nel Budoni, nel campionato di serie D. 13 presenze e due goal nella stagione 2017-2018, 19 presenze e 1 goal nella stagione 2018/2019. Le prime impressioni son buone ed è probabile che Suku Kassama Sariang venga tesserato e inserito nell’organico a disposizione di Andrea Marongiu, da fuoriquota, primo cambio con Andrea Renzo Iesu (altro fuoriquota del 2000 con esperienza maturata a Carloforte e Villamassargia, nelle cui fila ha realizzato 13 goal nell’ultimo campionato di Promozione regionale).

Il Villamassargia, sesto classificato nell’ultimo campionato di Promozione, riparte da Titti Podda. Cambiato il vertice societario e cambiata la guida tecnica (Giampaolo Murru ha scelto il Guspini, in Eccellenza), è destinato a cambiare sostanzialmente anche l’organico. Alcune operazioni sono state già concluse, altre sono ancora in itinere e verranno definite a breve. La squadra ha iniziato la preparazione lunedì 19 agosto e, inevitabilmente, domani pomeriggio la valutazione a fine partita non potrà non tenere conto, oltre che della differenza di categoria, dei differenti tempi di preparazione.

