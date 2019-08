Job Week Esselunga, a Milano a settembre. Centinaia di posizioni disponibili.

Il Job Day è un’iniziativa che Esselunga organizza sul territorio, finalizzata alla ricerca e selezione di personale per i suoi Supermarket e Superstore.

Nel caso di Milano durerà per tre giorni.

Si tratta di un evento a numero chiuso a cui si accede solo tramite invito a seguito della registrazione effettuata compilando il form entro il 15 settembre.

Tra tutti coloro che si iscriveranno, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno convocati e riceveranno una mail con le indicazioni della data, dell’orario e del luogo dell’evento.

Partecipando al Job Day, i candidati convocati hanno la possibilità di conoscere l’organizzazione aziendale, scoprire i percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il team di Selezione: l’iniziativa prevede, infatti, una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori.

Nel corso di un anno Esselunga assume in media 2.500 addetti, impiegati nei supermarket e superstore e nelle linee produttive e organizza sette o otto «Job day».

Per la sua importanza fa eccezione la piazza milanese dove i colloqui attitudinali si svolgeranno nella settimana tra l’8 e l’11 ottobre.

​I profili più richiesti sono quelli tipicamente impiegati nei punti vendita, in particolare allievi alla carriera direttiva, addetti ai reparti pescheria, panificazione, macelleria, gastronomia, cassieri e addetti alle vendite.

