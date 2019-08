La lavorazione della pasta fresca diventa un'arte tra le sapienti mani di Elisabeth Wibel (all'anagrafe Elisabetta Lebiu), autrice del libro "La Pasta Fresca Artigianale – New Style – Tradizione e Innovazione", GIA Editore.http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/08/la-lavorazione-della-pasta-fresca-diventa-unarte-tra-le-sapienti-mani-di-elisabeth-wibel-allanagrafe-elisabetta-lebiu-autrice-del-libro-la-pasta-fresca-artigianale-new-style-tradizione-e/ Pubblicato da Giampaolo Cirronis su Mercoledì 21 agosto 2019

La lavorazione della pasta fresca diventa un’arte tra le sapienti mani di Elisabeth Wibel (all’anagrafe Elisabetta Lebiu), autrice del libro “La Pasta Fresca Artigianale – New Style – Tradizione e Innovazione”, GIA Editore, che verrà presentato il prossimo 31 agosto nella sala nel Circolo Soci Euralcoop, in piazza Marmilla, a Carbonia. Nata nella città mineraria 54 anni fa, diplomata all’Istituto Magistrale, dopo aver lavorato per vent’anni da educatore in una cooperativa sociale, 11 anni fa Elisabetta Lebiu decise di cambiare vita, rassegnò le dimissioni e scelse una strada lontana dalla sua terra. La passione per la cucina, ereditata dalla nona Letizia, l’ha indirizzata verso un mondo nuovo, nel quale ha trovato ben presto grande soddisfazione. Da Sorrento a Berlino, Malta, Duinvegan, Niederbronn-les-bains, Strasburgo, Parigi, Waterloo, Bruxelles, Lugano… Un’esperienza dopo l’altra, sempre più appaganti…

In Svizzera ha trovato finalmente il “suo” lavoro, che le ha consentito di studiare e sperimentare, arrivando a creare uno stile personale nel quale riversare tutto l’amore e la passione per il lavoro che ha scelto. Ha dato vita ad un blog dedicato alla nonna Letizia, nel quale chi vuole può apprendere l’arte della pasta fresca artigianale New Style. E, disposta a trasmettere le sue esperienze, non disdegna di apprenderne nuove!

Elisabetta Lebiu ha insegnato a Carbonia, presso Tortamania; a Roma, presso la scuola One Day Chef; a Crispiano, in Puglia, presso la Pizzeria Ristorante One Day Chef; presso la Fattoria Belvedere di Igea Marina, in Emilia Romagna; a Latina, presso la scuola in Noi Chef Accademia Arte Culinaria. Ma il suo percorso non si ferma ed il suo programma è molto fitto.

Questa sera abbiamo intervistato Elisabetta Lebiu, giunta nella “sua” Carbonia per un breve periodo di vacanza e per la presentazione del suo primo libro di ricette.

