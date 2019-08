La Monteponi ha disputato ieri pomeriggio il primo test precampionato contro il Cagliari Primavera di Max Canzi. 5 a 1 il risultato finale per la squadra cagliaritana, 2 a 1 al termine del primo tempo. Al di là del risultato, che in questi casi conta poco, la squadra di Alessandro Cuccu nei primi 45′, quando ha giocato con l’11 potenzialmente titolare, non ha sfigurato, andando in goal con il nuovo acquisto Daniele Bratzu, dopo i due goal iniziali del Cagliari Primavera, Nella ripresa, hanno giocato tutti i giovani fuoriquota e la partita, inevitabilmente, ne ha risentito.

Al termine dell’incontro, abbiamo intervistato il presidente della Monteponi, Giorgio Ciccu, con il quale abbiamo fatto il punto sulla preparazione e, soprattutto, sulle prospettive della squadra per il prossimo campionato di Promozione regionale.

