La Necropoli a domus de janas di Montessu, a Villaperuccio, ospiterà venerdì 30 agosto, dalle 19.00, lo spettacolo teatrale “Le mille e una notte” (di e con Paolo Panaro), organizzato dalla Soc. Coop. Sistema Museo.

L’evento fa parte dell’undicesima edizione del NurArcheoFestival, circuito regionale organizzato dalla compagnia teatrale “Il Crogiuolo” di Cagliari.

Il programma prevede, alle 17.30, la visita guidata al Parco Archeologico, a cura della Soc. Coop. Sistema Museo e, alle 19.00, lo spettacolo teatrale “Le mille e una notte”.

Il biglietto per la visita guidata e lo spettacolo costa 3 €.

Info e prenotazioni (gradite): +39 340 7433521 villaperuccio@sistemamuseo.it

Gli organizzatori consigliano di indossare calzature adatte all’escursione e, per ragioni organizzative, di recarsi al parco archeologico almeno un quarto d’ora prima dell’evento.

LE MILLE E UNA NOTTE

di Anonimo;

Il re di Persia, avendo scoperto che la moglie gli è infedele, la uccide e prende la tragica decisione di dividere il suo letto ogni notte con una donna diversa per poi ucciderla all’alba. L’orribile catena si spezzerà solo quando Shahrazad, per evitare quello stesso destino, userà lo stratagemma di raccontare al re una favola ogni notte. Shahrazad racconterà di un sarto che invita a cena un gobbo che muore però all’improvviso mentre sono a tavola. Il sarto per salvare la sua vita dall’accusa di omicidio racconta al re della Cina la storia di un giovane claudicante. Il giovane, a sua volta, racconta di come un invadente e molesto barbiere, gli abbia rovinato la vita. Il barbiere, per discolparsi dalle accuse del giovane, racconta del tranello ordito da un perfido gruppo di donne ai danni di un suo fratello. Le storie vengono fuori le une dalle altre ma all’ultimo, Shahrazad, romperà il sigillo delle incastonature e il Libro delle Notti si chiuderà alle prime luci dell’alba.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments