La notte scorsa, i carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro, hanno arrestato in flagranza di reato, P.N., 23enne di Villacidro, operaio. Alle ore 2.00 circa, i militari sono intervenuti nella via Iglesias di Villacidro, su richiesta di un cittadino che segnalava un tentativo di aggressione da parte di un vicino di casa. Sul posto i carabinieri sono riousciti a bloccare il giovane, che dopo aver sfondato la porta d’ingresso del vicino con una pala e dei tronchi di legno, era entrato nell’abitazione, proferendo minacce di morte. L’arrestato, dopo le formalità, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

