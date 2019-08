L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia ha indetto 7 concorsi pubblici per 31 ingegneri, a tempo pieno ed indeterminato, così articolati:

Concorso per 1 posto di Coll. Tecnico Prof. – Ing. meccanico (Cat. D) – Piano Taranto

Concorso n. 2 posti di Coll. Tecnico Prof. – Ing. energetico – Piano Taranto

Concorso n. 2 posti di Coll. Tecnico Prof. – Ing. elettrico (cat. D) – Piano Taranto

Concorso n. 4 posti di Coll. Tecnico Prof. – Ingegnere Gestionale (Cat. D) – Piano Taranto

Concorso n. 4 posti di Coll. Tecnico Prof. – Ing. della sicurezza (Cat. D) – Piano Taranto

Concorso n. 4 posti di Coll. Tecnico Prof. – Ing. chimico (Cat. D) – Piano Taranto

Concorso n. 13 posti di Coll. Tecnico Prof. – Ing. Ambiente e Territorio (Cat. D).

Oltre ai normali requisiti di legge, per conoscere nel dettaglio i requisiti specifici e i titoli di studio richiesti per ogni posizione a concorso vi rimandiamo alla lettura dei singoli bandi consultabili nella pagina ufficiale dedicata.

I candidati devono produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella Sezione Concorsi del sito, link “CONCORSI DOMANDE ONLINE”.

La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è per tutti i concorsi il prossimo 16 settembre.

