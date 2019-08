L’Aou di Sassari ha avviato le pratiche per riaprire i termini per la selezione del direttore di Chirurgia Pediatrica.

«Abbiamo avviato le pratiche per riaprire i termini di presentazione domande per la selezione del direttore della struttura complessa di Chirurgia Pediatrica, ormai datata 18 mesi. Nel frattempo, per consentire il prosieguo delle attività e degli interventi chirurgici, sarà dato un incarico temporaneo al direttore della clinica di Chirurgica, professor Alberto Porcu, che in questi anni ha sempre garantito alla stessa un importante supporto.»

A farlo sapere è la direzione strategica dell’Aou di Sassari che, già da tempo, cerca di sciogliere il nodo della selezione per il direttore della struttura, per la quale non è stato possibile avere la disponibilità dei commissari reperiti, se non in tempi troppo lunghi.

Nel frattempo, fa sapere la direzione, «procederemo in parallelo con una selezione di un dirigente medico, con contratto ex articolo 15 septies, per mantenere invariata la dotazione organica della struttura e garantire un’alta professionalità dello specialista selezionato».

