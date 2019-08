L’associazione campana Polis SA radica la sua sede sarda a Carloforte.

Continua a crescere la realtà Polis SA! Nasce Polis Sviluppo e Azione in Sardegna! L’associazione campana radica la sua sede sarda a Carloforte (in località Commende), nell’Isola di San Pietro: panorami selvaggi ed una natura pressoché incontaminata a far da cornice ad un patrimonio culturale e linguistico che rappresenta l’ultimo baluardo della civiltà dei Genoise d’Otre Mer, tutelata come minoranza etnica e linguistica e che vive e si tramanda ancor oggi nel “Tabarchino”, il dialetto dell’isola. Tante le energie da mettere in campo. Innumerevoli le opportunità di crescita e valorizzazione del territorio.

Responsabile di Polis Sa Sardegna sarà Antonello Rivano, che guidato dal portavoce nazionale di Polis SA, Mimmo Oliva, e da tutta la squadra che li affianca, proverà a creare le fondamenta per una nuova avventura in questa splendida realtà.

Antonello Rivano, classe ’61, fa parte dell’“Associazione Culturale Saphyrina Carloforte” e di “LUC Libera Università di Carloforte”, collabora con “Asuciasiun cultürole Tabarchiña” (Associazione culturale Tabarchina). Tra le sue passioni narrativa e poesia, quest’ultima anche dialettale. Nel 2018 ha partecipato al Premio internazionale di narrativa e poesia “Giovanni Descalzo di Sestri Levante”, dove ha ottenuto un premio speciale della giuria che gli ha gli ha valso anche un riconoscimento da parte del comune di Carloforte.

Scrive, da alcuni anni, per Polis SA Magazine, dove si occupa prevalentemente di territorio e cultura. Attivo sarà, dunque, l’impegno di Antonello Rivano e di tutto il team Polis SA, nella costruzione di nuove sinergie associative mettendo a disposizione le piattaforme Polis SA già attive: Polis SA Magazine, Polis SA Edizioni, Re Polis SA, Polis SA Consumatori, IGO (il nostro Istituto di ricerca).

