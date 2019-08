L’associazione “Più Sardegna” lancia un appello all’unità di tutti gli allevatori, con un’assemblea generale convocata a Tramatza per sabato 31 agosto, alle ore 10,30, nella sala congressi Hotel Anfora c/o stazione di servizio della ESSO, con la partecipazione dell’assessore dell’Agricoltura, Gabriella Murgia.

All’ordine del giorno ci sarà la condivisione della proposta di soluzione della vertenza.

Un contratto triennale garantito dalle parti politiche che preveda, demandando alla libera contrattazione delle parti tutte le restanti condizioni:

– la formazione del prezzo del litro di latte ovicaprino utilizzando come base di calcolo, il valore medio del costo di produzione, determinato da ISMEA in € 1,12 /litro iva esclusa, ed indicando quale parametro fisso, nella determinazione del suo costo di produzione, il valore della prestazione giornaliera dell’operatore della filiera del latte e dei suoi collaboratori familiari, stabilendolo nella misura minima di 0,60 €/ litro.

