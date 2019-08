Lunedì 2 settembre entreranno in vigore i nuovi orari “invernali” dei traghetti Delcomar tra Carloforte, Portovesme e Calasetta. Sulla tratta Carloforte-Portovesme, nei giorni feriali sono previste 14 corse di andata ed altrettante di ritorno, 12 nei giorni festivi; sulla tratta Carloforte-Calasetta, sono previste 14 corse di andata ed altrettante di ritorno nei giorni feriali, 15 nei giorni festivi. La nuova tabella degli orari anche quest’anno è considerata invernale, nonostante entri in vigore il 2 settembre, in piena estate. Per perseguire realmente l’obiettivo di allungare la stagione turistica, probabilmente sarebbe opportuno intervenire anche per allungare la validità degli orari estivi, perché Carloforte è meta di tanti turisti per l’intero mese di settembre e spesso anche per alcune settimane del mese di ottobre.

