Lunedì 2 settembre, Iglesias ospiterà “Un Angelo per Capello”, manifestazione che si propone di fornire un aiuto ai pazienti oncologici che non possono acquistare una parrucca.

Lunedì 2 settembre, Iglesias ospiterà “Un Angelo per Capello”, manifestazione che ha l’obiettivo di fornire un aiuto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca.Secondo i promotori del progetto, la parrucca, rappresenta una “strategia di fronteggiamento” per dare continuità all’immagine corporea: in questo modo il paziente continua a conservare il proprio aspetto, contribuendo alla sicurezza personale.Migliorando la qualità di vita del paziente è possibile affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia.La manifestazione, patrocinata dal Comune di Iglesias e organizzata dalla Pro Loco di Iglesias in collaborazione con l’associazione “Un Angelo per Capello”, l’associazione “Charlibrown” e l’associazione “Tutto Cambia”, si svolgerà dalle ore 19.00, in Piazza Municipio, e prevederà, con la collaborazione dei parrucchieri che aderiranno all’iniziativa, la raccolta di ciocche di capelli, donate per realizzare le parrucche destinate ai pazienti oncologici.Per poter effettuare la donazione è necessario tener conto di 3 requisiti fondamentali:– la ciocca dovrà avere una lunghezza non inferiore ai 25 cm– i capelli dovranno essere puliti e asciutti al momento della donazione– i capelli dovranno essere di un colore uniforme (no mèches, no chatouche o simili)«Ancora insieme per la solidarietà, questa volta l’Assessorato alla Cultura e agli Eventi è vicino ai malati oncologici ed alla loro difficoltà di dover convivere con gli effetti delle cure – ha evidenziato l’assessore Claudia Sanna -. Basta qualche centimetro dei vostri capelli per aiutare a far vivere meglio chi è meno fortunato. L’auspicio è che siate davvero numerosi.»

