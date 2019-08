Mercoledì 28 agosto, a Carbonia, ultimo appuntamento con Nottinsieme 2019.

Dopo il successo delle sei precedenti serate, domani, mercoledì 28 agosto, in piazza Roma e nelle principali strade del centro cittadino si svolgerà l’ultimo appuntamento stagionale con “Nottinsieme”, l’evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia. L’iniziativa sarà, come di consueto, all’insegna dello shopping, dell’arte, della musica e dello spettacolo nel centro cittadino. Nella giornata di domani sono previste molteplici attrazioni: music live con La Nuit Tzigane; l’esibizione del Gruppo Folk Santa Giuliana di Serbariu; il laboratorio di ballo sardo con il Gruppo Folk Santa Maria di Flumentepido. In chiusura, festa finale con Dj Set.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, è prevista la chiusura del traffico veicolare dalle ore 19.00 fino all’1.00 del mattino di giovedì nelle seguenti strade: via Gramsci, nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Fosse Ardeatine; via delle Poste (da piazza Rinascita); piazza Matteotti, nel tratto compreso tra via Fosse Ardeatine e viale Arsia; vico Matteotti; via Manno, piazza San Ponziano, via San Ponziano (nel tratto da piazza Matteotti a via Lucania), via Oberhausen.

Saranno invece chiuse al traffico veicolare dalle ore 20.00 fino all’1.00 del mattino del giorno successivo le seguenti vie: via Fosse Ardeatine, nel tratto compreso tra via Manno e piazza Matteotti; via Nuoro, nella parte compresa tra piazza Matteotti e piazza Rinascita; piazza Ciusa, nel tratto compreso tra via Nuoro ed il civico 38 della stessa piazza Ciusa; via Roma, nella parte compresa tra via Grazia Deledda e piazza Roma.

