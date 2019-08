Nuovo aumento della torbidità nella sorgente di San Salvatore, a Buggerru.

Questa mattina è stato riscontrato un nuovo e repentino aumento della torbidità nell’acqua grezza in arrivo dalla sorgente di San Salvatore. Il fenomeno hanno causato il fermo del potabilizzatore al servizio di Buggerru. I tecnici di Abbanoa sono a lavoro per eseguire le attività necessarie al riavvio dell’impianto ed alla ripresa dell’alimentazione dei serbatoi che distribuiscono l’acqua potabilizzata nelle rete idrica cittadina. Per salvaguardare le scorte dei serbatoi, sarà necessario una chiusura dell’erogazione alle 18.00 di stasera sino alle 6.00 di domani mattina.

Nel frattempo, fino a quando l’erogazione non sarà nuovamente ristabilita, è stato attivato un servizio sostitutivo di autobotte. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Sono in corso accertamenti anche sulle cause dell’aumento repentino della torbidità dell’acqua di San Salvatore: è probabile che nel sottosuolo, interessato in passato da un’intensa attività mineraria, si sia verificato un ulteriore smottamento i cui detriti sono finiti nella vena sotterranea che alimenta la sorgente causando l’intorbidimento temporaneo dell’acqua.

