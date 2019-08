Nuovo colpo di mercato della Dinamo, preso il play-guardia ex Olimpia Milano Curtis Louis Jerrells. Texano, classe 1987, 185 centimetri per 88 chilogrammi, Jerrells ha grande esperienza sulla scena del basket europeo ed arriva a Sassari dopo due stagioni con la maglia dell’Olimpia Milano.

Dopo una breve parentesi tra Nba e D-League con San Antonio Spurs ed Austin Toros vola in Europa, Curtis Louis Jerrells ha firmato il suo primo contratto con il Partizan Belgrado. Ha vestito le maglie di Fenerbahce e Besiktas prima di approdare per la prima volta in Italia nell’agosto del 2013 alla corte dell’Olimpia Milano. Ha giocato con l’EA7 la sua quarta stagione consecutiva in Euroleague ed è entrato nella storia del club meneghino grazie al “the shot” di gara 6 della finale scudetto 2014 contro Siena che consegnò lo scudetto alle scarpette rosse nella gara 7 pochi giorni dopo. Ha viaggiato ancora, scegliendo l’Unics Kazan per la stagione 2014-15, poi Galatarasay dove ha alzato l’Eurocup e poi Hapoel Gerusalemme, dove ha disputato la sua miglior stagione europea, vincendo campionato e coppa israeliana ed è stato nominato nel primo quintetto dell’Eurocup. A distanza di tre anni, nel dicembre 2017 ha fatto il suo ritorno a Milano con un biennale, vincendo il secondo titolo italiano e confermando tutto il suo valore, superando nel finale della stagione 2018-19 i mille punti in maglia biancorossa.

Coach Gianmarco Pozzecco con Curtis Louis Jerrells assicura al suo roster esperienza internazionale e leadership, giocatore con punti nelle mani e uomo dei tiri decisivi, e completa il reparto piccoli.

E’ stato ufficializzato ieri, intanto, il calendario 2019-20 di LBA, prima sfida giovedì 26 settembre a Varese, la stagione si chiuderà in casa con Pistoia il 26 aprile

Mancano pochi giorni all’avvio dell’annata 2019-20, sarà la stagione numero dieci nella massima serie per la Dinamo Banco di Sardegna che muoverà i primi passi nella regular season di LBA sul parquet di Masnago, giovedì 26 settembre, contro la Pallacanestro Varese. Esordio casalingo pochi giorni dopo, domenica 29, con Pesaro, poi si volerà a Trento domenica 6 ottobre. La sfida della quarta giornata sarà al PalaSerradimigni domenica 13 contro Trieste, prima del turno di riposo previsto per il 20 ottobre. Il cammino in campionato riprenderà il 27 in Brianza contro Cantù poi arriverà in Sardegna la Virtus Romadell’ex Jerome Dyson, sfida che aprirà un novembre intenso di appuntamenti: trasferta a Venezia il 10, Reggio Emilia in casa il 17, sette giorni dopo match al Mediolanum Forum di Assago contro la Milano di coach Messina. Primo dicembre in casa contro Brescia, l’8 sfida in Puglia con l’Happy Casa, doppio impegno al PalaSerradimigni prima di Natale contro le due bolognesi, prima la Fortitudo di Stipcevic (il 15) e poi la Virtus di Teodosic (il 22). Santo Stefano a Treviso, il Banco ritroverà David Logan, ultime due partite del girone il 29 dicembre in casa contro la Vanoli Cremona e il 5 gennaio a Pistoia. Girone di ritorno a campi invertiti, la regular season biancoblu si concluderà il 26 aprile in casa.

Tutte le date della regular season:

1ª giornata

26 settembre Varese – Dinamo Banco di Sardegna

2ª giornata

29 settembre Dinamo Banco di Sardegna – Pesaro

3ª giornata

06 ottobre Trento – Dinamo Banco di Sardegna

4ª giornata

13 ottobre Dinamo Banco di Sardegna – Trieste

5ª giornata

20 ottobre Turno di riposo

6ª giornata

27 ottobre Cantù – Dinamo Banco di Sardegna

7ª giornata

03 novembre Dinamo Banco di Sardegna – Virtus Roma

8ª giornata

10 novembre Venezia – Dinamo Banco di Sardegna

9ª giornata

17 novembre Dinamo Banco di Sardegna – Reggio Emilia

10ª giornata

24 novembre Milano – Dinamo Banco di Sardegna

11ª giornata

1 dicembre Dinamo Banco di Sardegna – Brescia

12ª giornata

8 dicembre Brindisi – Dinamo Banco di Sardegna

13ª giornata

15 dicembre Dinamo Banco di Sardegna – Fortitudo Bologna

14ª giornata

22 dicembre Dinamo Banco di Sardegna – Virtus Bologna

15ª giornata

26 dicembre Treviso – Dinamo Banco di Sardegna

16ª giornata

29 dicembre Dinamo Banco di Sardegna – Cremona

17ª giornata

05 gennaio Pistoia – Dinamo Banco di Sardegna

18ª giornata

12 gennaio Dinamo Banco di Sardegna – Varese

19ª giornata

19 gennaio Pesaro – Dinamo Banco di Sardegna

20ª giornata

26 gennaio Dinamo Banco di Sardegna – Trento

21ª giornata

02 febbraio Trieste – Dinamo Banco di Sardegna

22ª giornata

09 febbraio Turno di riposo

23ª giornata

1 marzo Dinamo Banco di Sardegna – Cantù

24ª giornata

8 marzo Virtus Roma – Dinamo Banco di Sardegna

25aª giornata

11 marzo Dinamo Banco di Sardegna – Venezia

26ª giornata

15 marzo Reggio Emilia – Dinamo Banco di Sardegna

27ª giornata

22 marzo Dinamo Banco di Sardegna – Milano

28ª giornata

29 marzo Brescia – Dinamo Banco di Sardegna

29ª giornata

5 aprile Dinamo Banco di Sardegna – Brindisi

30ª giornata

11 aprile Fortitudo Bologna – Dinamo Banco di Sardegna

31ª giornata

13 aprile Virtus Bologna – Dinamo Banco di Sardegna

32ª giornata

17 aprile Dinamo Banco di Sardegna – Treviso

33ª giornata

19 aprile Cremona – Dinamo Banco di Sardegna

34ª giornata

26 aprile Dinamo Banco di Sardegna – Pistoia

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments