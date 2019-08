Opportunità per laureati: concorso pubblico per 108 specialisti giuridico amministrativi in Emilia Romagna.

Opportunità in Emilia Romagna per la qualifica di specialista amministrativo giuridico: è aperta la procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 108 posti di cat. D con contratto a tempo indeterminato. Il titolo di studio richiesto, insieme ai requisiti generali indicati dalla legge per prendere parte ad un concorso pubblico, è la laurea in materie umanistiche e discipline correlate.

Le domande si possono presentare fino al 13 settembre.

In particolare, i candidati dovranno dimostrare di conoscere ed essere in grado di applicare principi e contenuti relativi a:

Diritto costituzionale;

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Lo Statuto regionale, gli organi di governo della Regione Emilia-Romagna e il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;

L’assetto delle competenze e delle funzioni in Regione Emilia-Romagna;

Diritto amministrativo;

Il Codice dell’Amministrazione Digitale;

Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione;

La tutela dei dati personali e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

L’ordinamento e l’organizzazione del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e la disciplina del rapporto di pubblico impiego regionale

La prova orale sarà un esame approfondito delle conoscenze relative alle materie oggetto della prova scritta.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments