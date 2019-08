Per la prima volta al Museo dei PaleoAmbienti Sulcitani di Carbonia arriva “Jurassic Camp. Il ritorno dei dinosauri!”, un vero campo-scuola giurassico in cui i partecipanti potranno vestire i panni del paleontologo e sperimentare il lavoro di scavo in un ambiente desertico.

Dopo il successo delle prime due date, ad agosto, l’attività sarà riproposta nelle prime due settimane di settembre, il 3-5-11 e 13, alle ore 18.30, per i bambini di età non inferiore ai 7 anni, e con un appuntamento speciale, dedicato agli adulti, il 7 settembre, sempre alle ore 18.30.

L’evento è organizzato dalla società Sistema Museo, con la direzione scientifica di Daniel Zoboli, paleontologo e ricercatore dell’Università di Cagliari.

I partecipanti, organizzati in èquipe, dopo una breve fase teorica sul lavoro del paleontologo, si cimenteranno nell’attività di scavo, ricerca e documentazione di uno scheletro fossile di dinosauro, ricostruito in dimensioni reali. Al termine dell’attività, uniranno il frutto del loro lavoro per completare il “puzzle” preistorico. Non mancherà la foto di gruppo finale.

La quota di iscrizione è 8 euro per i bambini, 10 euro per gli adulti; l’accoglienza dei partecipanti inizierà dalle ore 18:00.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri di telefono 0781/1867304 – 345/8886058 o via mail all’indirizzo carbonia@sistemamuseo.it .

