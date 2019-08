Primo test precampionato, venerdì pomeriggio, per la nuova Monteponi allenata da Alessandro Cuccu, con il Cagliari Primavera di Max Canzi.

Primo test precampionato, venerdì pomeriggio, per la nuova Monteponi allenata da Alessandro Cuccu. Alle 16.30, la squadra mineraria, profondamente rinnovata nell’organico rispetto alla stagione passata, affronterà il Cagliari Primavera di mister Max Canzi. C’è grande attesa per vedere all’opera la squadra rossoblu che prepara una stagione fondamentale sulla strada del rilancio nel panorama del calcio dilettantistico regionale. L’obiettivo della società guidata dal presidente Giorgio Ciccu, come è noto, è la promozione in Eccellenza, e per centrarlo ha portato a termine (a meno di ulteriori operazioni, sempre possibili) una campagna di rafforzamento “importante”.

La squadra ha iniziato la preparazione lunedì 19 agosto, allo stadio Monteponi, agli ordini del tecnico Alessandro Cuccu.

L’organico societario:

Presidente

Giorgio Ciccu

Vice Presidente

Marcello Biancu

Segretario

Carlo Cruccas

Cassiere

Franco Madeddu

Dirigenti responsabili prima squadra

Gianfranco Garau

Francesco Cogoni

Pierpaolo Casula

Direttore sportivo

Carlo Maramarco

Fisioterapista

Carlo Pusceddu

La rosa:

Allenatore

Alessandro Cuccu

Portieri

Claudio Pillittu

Mattia Biancu

Mirco Meloni

Difensori

Luigi Usai

Antonio Usai

Davide Ballocco

Francesco Frau

Davide Biancu

Nicolò Melis

Jacopo Riola

Antioco Frau

Alessandro Matta

Simone Piras

Centrocampisti

Felipe Silva

Marco Damele

Lorenzo Nonnis

Alessandro Fenu

Riccardo Garau

Giacomo Ariu

Alessio Meloni

Riccardo Siffu

Simone Pili

Daniele Bratzu

Attaccanti

Stefano Mura

Emanuele Dessì

Christian Cacciuto

Stefano Demontis

Alberto Atzori

La rosa è stata costruita con una forte caratterizzazione identitaria, con ben 15 componenti di Iglesias, secondo un preciso piano societario dì valorizzazione del patrimonio tecnico locale per un campionato da protagonisti.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments