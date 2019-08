Questa mattina il sindaco Ignazio Locci ha incontrato il consigliere regionale della Lega Michele Ennas, in visita istituzionale nel comune di Sant’Antioco. Nel corso dell’incontrosono stati affrontati svariati argomenti di interesse locale e territoriale, con lo scopo di portare all’attenzione del Consiglio regionale alcune tematiche che riguardano l’isola di Sant’Antioco e, più in generale, il territorio del Sulcis Iglesiente. A partire, appunto, dalla volontà dell’Amministrazione comunale di Sant’Antioco di caldeggiare il riordino degli enti territoriali, in previsione dell’istituzione di una Provincia del Sulcis iglesiente che riprenda realmente le competenze assunte un tempo dall’ex Provincia di Carbonia Iglesias.

«Il Consiglio regionale – commenta il sindaco Ignazio Locci – deve rimediare al disastro combinato dal centrosinistra con la legge di Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna. È impensabile, infatti, lasciare soli i Comuni a gestire tutte le emergenze create dalla mancanza di un ente intermedio funzionale e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Noi, infatti, auspichiamo la creazione di una Provincia che si occupi di questo pezzo di Sardegna e che sia eletta a suffragio, direttamente dal popolo. Tutto il resto è fumo negli occhi: i Comuni hanno bisogno di un governo locale con cui confrontarsi.»

Il tavolo di dialogo ha trattato anche altri argomenti, di grande importanza per Sant’Antioco: dalla riqualificazione del porto di Sant’Antioco, alle opere inserite nel Piano Sulcis (ponte e circonvallazione), fino alla Sanità: «L’attuale sistema sanitario, così come “riorganizzato” dal centrosinistra che ha governato la Regione per cinque anni – aggiunge il sindaco di Sant’Antioco – è incapace di dare le giuste risposte alla legittima domanda di salute. Ecco perché siamo favorevoli, così come prospettato dal presidente della Regione Christian Solinas, alla costruzione di un ospedale nuovo, moderno e funzionale. In questa occasione abbiamo anche ribadito la contrarietà del Comune di Sant’Antioco e della comunità antiochense alla costruzione di un nuovo ponte e della circonvallazione Sant’Antioco-Calasetta. Apprezziamo molto la disponibilità manifestata dall’onorevole Michele Ennas – conclude Ignazio Locci – e lo ringraziamo per la visita istituzionale nel nostro Comune».

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments