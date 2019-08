Sabato 31 agosto la piazza Eleonora d’Arborea di Giba ospiterà “ROCK’N’SPORT”, manifestazione di promozione sportiva e musicale organizzata dall’associazione Janas di Giba. Sarà occasione di esibizione sportiva grazie agli spazi messi a disposizione delle società sportive del territorio, ed esibizione musicale a cura dei gruppi emergenti. Ospiti attesi saranno la Cali Gym Academy di Oristano ed il Club Danza Sportiva L3 di Carbonia per quanto riguarda l’evento sportivo, mentre per le proposte musicali si esibiranno i Tamurita, che saranno preceduti dall’esibizione delle band locali. Tutta l’intera manifestazione è gratuita. Le iscrizioni delle palestre e società sportive in genere resteranno aperte fino al 30 agosto 2019, come pure per i giovani musicisti, che siano essi singoli o riuniti in gruppo. Per info sulla musica è possibile chiamare il 393 1322590, per lo sport il 347 5245129, rivolgersi alla pagina facebook dell’Associazione Janas di Giba, oppure alla mail: associazione.janas@tiscali.it .

L’Associazione Janas nasce a Giba come associazione culturale con all’interno dei suoi principi e scopi sociali quello di organizzare Eventi, diffondere la cultura musicale, sportiva e ricreativa tra i giovani e non. Tra le prime manifestazioni organizzate troviamo dal 2003 la Rassegna Musicale “Voci Nuove del Rock”, la quale ha come meta l’aggregazione sociale e l’apertura ai giovani musicisti che con grosse difficoltà tentano di emergere, giovani autodidatta, o che hanno frequentato i corsi di musica nelle scuole, e che hanno tanta voglia di manifestare la loro conoscenza sulla musica e/o comunque tanta voglia di divertirsi socializzando. Da quel momento, ogni anno, nelle piazze di Giba, in occasione della manifestazione si sono esibite numerose band, che oggi nell’era dei social sono divenute famose. Nel corso degli anni la manifestazione ha varcato anche i confini del proprio paese approdando in altre piazze, e da tre anni ormai che è stata associata alla manifestazione sportiva “Fiera dello sport”.

