Sale la febbre per Cagliari-Inter, in programma domenica sera alla Sardegna Arena. Da questo pomeriggio i tifosi in fila per i biglietti.

Archiviata l’amara sconfitta nel debutto stagionale con il Brescia, il Cagliari ha già voltato pagina, in preparazione della grande sfida con l’Inter, in programma domenica 1 settembre, alle 20.45, alla Sardegna Arena.

All’apertura della vendita dei biglietti, si sono formate subito lunghe file al Cagliari 1920 Store di Piazza L’Unione Sarda (aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00) e al Centro commerciale “La Corte del Sole”, aperto con orario continuato (dalle 10.00 alle ore 21.00). I biglietti possono essere facilmente acquistati anche online sul sito di TicketOne e presso le ricevitorie autorizzate.

I giovanissimi tifosi sotto i dodici anni potranno entrare in tutti i settori dello stadio con 15 €. Pressi speciali in Tribuna e Distinti Centrali per Donne, Over 65, Under 18 e diversamente abili: chi vorrà usufruire di questa offerta, valida sino a esaurimento posti dedicati, dovrà recarsi esclusivamente negli Store di Piazza L’Unione Sarda e de “La Corte del Sole”.

