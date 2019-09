Alle 19.15 l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno presenta a Cagliari gli artisti cubani Beni Medina e Geraldine Cousquier, in un live itinerante, in collaborazione con Ape Calessino Cagliari Touring ed il Centro Commerciale Naturale Is Mirrionis.

Un’ora di concerto per le vie della città che condensa brani e atmosfere dell’ultima produzione discografica di Beni Medina. L’eclettico compositore, cantante, musicista e regista, si esibirà, per una sola data in Sardegna, in performances sonore che dalla musica cubana più tradizionale arriva al pop latino, ricreando un mondo di note ricco di influenze e mescolanze. Si tratta di un concerto originale che esprime al meglio le ultime ricerche dell’artista e il suo percorso di apertura verso le sonorità del mondo, in cui le radici e matrici cubane si armonizzano con continue ispirazioni e contaminazioni, per un risultato dalle mille declinazioni e assolutamente coinvolgente per il pubblico.

Beni Medina, oltre che dedicarsi alla musica da oltre trent’anni, è direttore della BM Production MC con sede a Rennes, in Francia: una grande casa di produzione cinematografica che sviluppa ambiziosi progetti nel campo della comunicazione, dai documentari agli spot pubblicitari, film, videoclip, sostegno e management di artisti, fino alle animazioni in 2 e 3 D. La natura del live, itinerante secondo una mappatura che coinvolge vari quartieri urbani, rafforza ulteriormente la mission dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, che da sempre mira a portare la creatività, l’apprendimento informale e lo spettacolo ovunque, dai palcoscenici dei teatri ai luoghi più vari e non convenzionali, in un rapporto diretto con le comunità per stimolare conoscenze e confronti con le culture del mondo.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments